Големи български шампиони влизат в класната стая в София

На 23 март от 10:45 ч. в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ в София ще се проведе открит урок на тема „Професия шампион“. В рамките на инициативата ученици от началните класове ще се срещнат с едни от най-успешните български спортисти. Целта на събитието е да вдъхнови децата да мечтаят смело, да бъдат упорити и да вярват в собствените си възможности.

Сред специалните гости ще бъдат световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева, световният шампион и бронзов медалист от Летните олимпийски игри през 2008 г. в Пекин по класическа борба Явор Янакиев, световният шампион по класическа борба Иво Ангелов и петкратният световен шампион по кану-каяк и финалист от Летните олимпийски игри през 2016 г. в Рио Андрей Крайтор.

Събитието е по инициатива на Николета Янакиева, а негов организатор е финалистът от Летните олимпийски игри през 2008 г. в Пекин и бронзов медалист от европейско първенство по кану-каяк Аднан Алиев. Той активно работи за популяризирането на спорта сред децата и младите хора.

По време на срещата шампионите ще разкажат на учениците как е започнал техният път в спорта, какви трудности са преодолели и какво означава да бъдеш истински победител не само на състезателната арена, но и в живота. Децата ще чуят лични истории за първите тренировки, за загубите и победите, както и за хората, които са им помогнали най-много по пътя към успеха.

Програмата предвижда и кратка демонстрация на основни движения и загрявка, подобна на тази, която професионалните спортисти правят преди тренировка. Няколко ученици ще имат възможност да се включат и да усетят как изглежда стартовата позиция на един шампион.

В рамките на инициативата ще се проведе и интерактивна игра „Шампионски качества“. Чрез нея децата ще обсъдят кои качества изграждат един истински победител - упоритост, честност, смелост, труд и приятелство.

Една от най-вълнуващите части от урока ще бъде възможността учениците да зададат въпроси към именитите гости и да научат повече за живота на професионалните спортисти.

Основното послание към децата ще бъде, че не е важно само да победиш, а да имаш смелостта да опиташ, да не се отказваш и всеки ден да ставаш по-добра версия на себе си.

