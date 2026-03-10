Пълна промяна в училище! Новите предложения

Българската образователна система се нуждае от промени, но те трябва да бъдат реални, последователни и насочени към подобряване на учебната среда. Това е основната позиция на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, който представи пакет от предложения за реформи в училищното образование. Според организацията системата функционира, но развитието ѝ често се забавя от политически спорове и различни идеологически влияния.

Синдикатът подчертава, че основното право на всяко дете е да получи образование, а това изисква и ясна отговорност от страна на родителите. Именно затова в предложенията се поставя силен акцент върху дисциплината, ролята на семейството и авторитета на учителя.

По-малко претоварване в гимназията

Една от ключовите идеи е намаляване на учебния материал в 11. и 12. клас. Според експертите на синдиката учениците често са претоварени с теоретични знания, които трудно се усвояват в последните години на гимназията.

Целта на предложението е програмите да се фокусират върху най-важните знания и умения, като се даде повече време за подготовка за университет или професионална реализация.

Подобна тенденция се наблюдава и в редица европейски държави, където учебното съдържание постепенно се оптимизира, а последните години от средното образование се използват за профилиране и практическа подготовка.

Нов предмет: „Добродетели и религии“

Една от най-дискутираните идеи е въвеждането на предмет „Добродетели и религии“. Според синдиката образованието трябва да развива не само знания, но и морални ценности – уважение, толерантност, отговорност и гражданско поведение.

Идеята е предметът да запознава учениците с различни религиозни и културни традиции, но също и с етични принципи, които изграждат обществото. Подобни дисциплини вече съществуват в редица европейски образователни системи – например в Германия и Австрия, където се преподават часове по етика или религиознание.

Синдикатът предлага дори оценяване на поведението и добродетелите, което според тях може да стимулира по-добра училищна култура.

Повече дисциплина и отговорност на родителите

Организацията настоява и за реални санкции към родителите при системни отсъствия на учениците. Според синдиката в момента механизмите за контрол са слаби и често училищата остават без подкрепа, когато учениците не посещават редовно занятия.

Идеята е държавата да въведе ясни правила, които да задължат родителите да съдействат за редовното участие на децата в образователния процес.

Ограничаване на телефоните в училище

Друга важна тема е забраната на мобилните телефони по време на учебните часове и ограничаването на социалните мрежи в училищна среда.

Според учителските организации устройствата често разсейват учениците и намаляват концентрацията. Подобни мерки вече се въвеждат в много държави – включително във Франция, Италия и Великобритания, където училищата имат право да ограничават използването на смартфони в класните стаи.

Промени в изпитите и структурата на образованието

Сред по-радикалните предложения е отпадането на националното външно оценяване (НВО) в 4. и 10. клас.

Синдикатът смята, че тези изпити създават излишно напрежение и не дават реална картина за знанията на учениците. Вместо това училищата трябва да разполагат с повече свобода да оценяват напредъка на децата.

Организацията предлага и връщане на основното образование след 8. клас, както беше в миналото. Според тях това ще даде по-стабилна основа на учениците преди избора на профил или професия.

Сред обсъжданите идеи е и връщането на оценките в началния етап, както и възможност за повтаряне на първи клас, ако учениците не са усвоили основните умения за четене и писане.

Повече подкрепа за учителите

Значителна част от предложенията са насочени към подобряване на условията на работа на преподавателите. Синдикатът настоява за:

повече психолози и педагогически съветници в училищата

мерки срещу професионалното прегаряне

изравняване на годишната норма за преподавателска заетост на 648 часа за всички учители

намаляване на броя на учениците в паралелките

Според организацията професията става все по-натоварваща, а липсата на достатъчна подкрепа отблъсква младите хора от учителската кариера.

Инфраструктура и едносменен режим

Синдикатът поставя акцент и върху подобряване на училищната инфраструктура и преминаване към едносменен режим на обучение, който се смята за по-ефективен и по-благоприятен за учениците.

В същото време организацията е критична към някои инициативи на Министерство на образованието и науката, като проекта „Дигитална раница“, който според тях има потенциал, но не е реализиран достатъчно ефективно.

Спор около ролята на институциите и НПО

В позицията си Синдикат „Образование“ отправя и критики към влиянието на неправителствени организации върху образователните политики. Според тях част от тези структури нямат реален педагогически опит, но активно участват в дебата за реформите.

Организацията също така изразява недоволство от отношението към учителите, които често се оказват под натиск при всяка родителска жалба.

Посока за бъдещето

Дебатът за реформите в образованието продължава от години, но предложенията на синдиката показват една ясна тенденция – връщане към дисциплината, укрепване на ценностите и по-голяма подкрепа за учителите.

Предстои да се види доколко тези идеи ще бъдат включени в бъдещи политики на Министерство на образованието и науката, но едно е сигурно – темата за промяната в училището ще остане сред най-важните обществени дискусии в страната.

