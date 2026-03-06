Игнатов: Трябва да дадем време на децата да мислят, не да зубрят

"Не мога да правя реформи за 2-3 месеца. Възможно е в хода на работата да се наложат промени. Натискът ще бъде в приема в средните училища. Не очаквайте сътресаващи реформи, нямам намерение да обръщам системата. Образователната система преследва своите цели и те са свързани с предоставянето на по-добро образование. Ако искаме да видим как ще бъде България след 10-15 години, влизаме в една класна стая", посочи служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов в "Денят ON AIR".

Според него в образователния процес трябва да дадем много време на децата да мислят, защото в противен случай започват да зубрят.

"От 1 клас започваме да препускаме през целия учебен материал. Има психологически особености на развитието. Затрупваме децата с огромен материал. Към учителите има и административни изисквания", изтъкна проф. Игнатов.

