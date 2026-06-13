Игнатов: Трябва да дадем време на децата да мислят, не да зубрят
От 1 клас започваме да препускаме по материала, отбеляза той
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От 1 клас започваме да препускаме по материала, отбеляза той
Ето как да кандидатстват за помощта
Регистрациите на кандидат-първокласниците ще се правят от днес до 28 май
От 4 януари се възобновява присъственото обучение за учениците
Малчугани ще останат извън класацията, защото школа намаляват паралелките
Няма да допуснем хаос, заяви Меглена Кунева Допечатки към сега действащите учебници може да решат проблема с липсата на нови учебници в 1 и 5 клас. Т...
Средно по 338 лева ще отделят родителите на първокласниците за първия учебен ден, сочи проучване на частна компания за бързи кредити, разказва БНР. Ро...
13-годишно момиче от ромски произход завърши първи клас в Благоевград. Алина Димитрова е гордост за родителите си и за детската занималня в града, в к...