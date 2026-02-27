Те излязоха пред публика – и направиха нещо неочаквано

Ученици, учители и родители от Основно училище „Васил Левски“ в Разград участваха в нестандартна училищна инициатива, посветена на уменията за публично говорене и увереното изразяване. Събитието под надслов „Гласът на увереността“ изведе седмокласниците извън рамките на традиционния учебен час и постави комуникацията на фокус, съобщиха от ръководството на училището.

Инициативата е организирана от учителя по български език и литература и английски език Величка Иванова като естествено продължение на уроците по ефективна комуникация. Събитието е практическата кулминация на работата на учениците върху аргументирането, активното слушане и изграждането на самоувереност, казаха от учебното заведение.

Специален гост-лектор беше Симона Харачерева, която е специалист по комуникация и поведение с опит в медийна и сценична среда. Тя сподели с учениците насоки и лични примери, като подчерта, че увереността не е вродено качество, а умение, което се изгражда с постоянство и практика.

Програмата включваше дискусии, видеоанализ и практически задачи. Всеки ученик имаше възможност да се представи пред аудиторията и да получи обратна връзка. Срещата продължи във формат на подкаст студио, в който учениците интервюираха гост-лектора и разговорът им бе излъчен на живо в социалните мрежи на училището. Сред обсъжданите теми бяха справянето с притеснението, изграждането на доверие в онлайн среда и ролята на комуникативните умения за постигане на лични цели.

Финалният въпрос „Как звучи гласът на увереността?“ обобщи посланието на инициативата. Учениците стигнаха до извода, че увереността не означава да говориш най-силно, а да изразяваш мислите си ясно, спокойно и с уважение към другите, посочват от училищното ръководство.

Оттам допълват, че подобни инициативи показват как образователната среда може да бъде пространство не само за усвояване на знания, но и за изграждане на характер, емпатия и култура на диалог.

Разградското училище работи по различни национални програми и реализира редица инициативи.

