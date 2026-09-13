Големите промени в Левски започват
Предстои новият собственик Атанас Бостанджиев да постави свои кадри на ключови позиции
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Предстои новият собственик Атанас Бостанджиев да постави свои кадри на ключови позиции
Проф. Георги Вълчев проведе среща с началниците на Регионалните управления на образованието от цялата страна
Държавата предлага промяна за детските площадки
Предстои да бъде сформирана работна група, която да изготви конкретни предложения за реформите в сектора
Рязко се затягат контрола и санкциите за нарушения
От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание
Ремонтът се очаква да започне след честванията на 149-годишнината от Шипченските боеве на 22 август 2026 г., след което Паметникът ще бъде затворен за...
Каква е причината?
Максималният осигурителен доход вече е 2300 евро
Велислава Делчева критикува въвеждането на нови правила чрез бюджетния закон без обществено обсъждане
Сред основните акценти в реформата е разширяването на гаранциите за спестяванията
Общините отварят още обществени плажове, а реформите могат да намалят цената на лятната ваканция
Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд за правилата за минималната заплата и стажа при непълно работно време
Предвиждат се и санкции за медии, които разпространяват социологически резултати в социалните мрежи в изборния ден
Законопроектът на управляващите беше приет със 139 гласа "за"
Промените целят повече ред, но част от тях според Константинов могат да породят неочаквани проблеми
Управляващите предлагат по-строги санкции, повече правомощия за ЦИК и забрана за социологически данни в деня на вота
Ще оставят зад гърба си работа, връзки и навици, които вече ги ограничават
Синдикатите предупреждават за отнемане на работнически права, а бизнесът твърди, че промяната ще ограничи сивата икономика