Затягат примката около хазарта и бързите кредити

Предстоящите изменения в законодателството предвиждат строга регулация и превенция при отпускането на бързи кредити, включително затягане на контрола над хазартния сектор, ограничаване на рекламата му и повишаване на данъците в бранша. Това заяви народният представител от ПБ Здравко Марков, като допълни, че фокусът на управляващите включва и поетапно намаляване на бюджетния дефицит, социални облекчения и подкрепа за бизнеса.

Нови правила и превенция при бързите кредити

Предвижда се увеличаване на капитала при регистрация на фирмите за бързи кредити и облекчаване на процедурите за суми до 500 евро чрез премахване на изискването за поръчителство. Мерките целят затваряне на вратичките за злоупотреби и пресичане на т.нар. „франчайз модел“ в сенчестата част на сектора. Предвижда се и ограничение на работното време на заложните къщи и фирмите за кредити, за да се предотврати тегленето на пари през нощта, особено от хазартно зависими лица.

Смяна на формулата за ГПР и прозрачност за потребителите

Сегашната формула за определяне на Годишния процент на разходите (ГПР) ще бъде изменена, тъй като според депутата тя не работи ефективно от 2014 г. На нейно място ще бъде разработен нов механизъм, който да даде ясна представа на гражданите за крайното оскъпяване на заема и да ги предпази от скрити такси и спирала от дългове.

Цялостна реформа и ограничения в хазартния сектор

Освен връзката между бързите кредити и хазарта, управляващите подготвят по-широкообхватна реформа. Тя включва премахване на билбордовете в населените места и ограничаването им извън тях, както и повишаване на данъците за наземния и онлайн хазарта. Целта е да се намали зависимостта на обществено важни сектори като спорта от хазартното спонсориране, като същевременно се затегне контролът върху оборотни средства, надхвърлящи десетки милиарди лева.

Фискална стабилност и приоритети в Бюджета

В икономически план целта е поетапно свиване на бюджетния дефицит за достигане на критерия от 3% в рамките на Бюджет 2028. Основните направления в бъдещата фискална политика включват: