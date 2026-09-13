Цените на борсите обърнаха посоката. Плодовете падат с двуцифрени проценти

Осезаемо поевтиняване на плодовете и зеленчуците отчита пазарът на едро през последната седмица. При някои продукти спадът надхвърля 10%, а морковите са надолу с повече от една пета. По-ниски цени има и при част от основните хранителни стоки - прясно мляко, масло, яйца, ориз, фасул, брашно, захар и олио. Данните са от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Кайсии, ябълки и лимони поевтиняха сериозно

При плодовете най-голям спад има при кайсиите - с 15,25% до 1,00 евро за килограм. Прасковите вече се търгуват средно по 1,06 евро за килограм, което е понижение с 11,81%.

Ябълките поевтиняват с 12,67% до 1,02 евро за килограм, а лимоните - с 12,73% до 1,70 евро. Така всички наблюдавани плодове в тази група отбелязват двуцифрен спад само за седмица.

Морковите паднаха с повече от една пета

Още по-силен е спадът при част от зеленчуците. Морковите поевтиняват с цели 21,39% и вече се предлагат средно по 0,61 евро за килограм.

Зелените чушки са надолу с 15,11% до 0,91 евро, а червените чушки - с 13,65% до 1,05 евро за килограм. Картофите също отстъпват значително - с 13,68% до 0,53 евро.

По-ниска е и цената на зелената салата - с 12,92% до 0,62 евро. Зелето поевтинява с 5,45% до 0,52 евро, тиквичките - с 1,68% до 0,82 евро, а краставиците - с 1,85% до 1,17 евро за килограм.

Само доматите вървят чувствително нагоре

На фона на масовото поевтиняване има и изключения. Доматите поскъпват с 12,46% и достигат средна цена от 1,30 евро за килограм.

Лек ръст има и при зрелия кромид лук - с едва 0,34% до 0,59 евро за килограм. Това практически го оставя почти без промяна спрямо предходната седмица.

Сиренето надолу, кашкавалът нагоре

Разнопосочно е движението при млечните продукти. Кравето сирене поевтинява с 0,69% до 6,08 евро за килограм, докато кашкавалът тип „Витоша“ поскъпва с 2,36% до 9,37 евро.

Киселото мляко с масленост 3% и повече е нагоре с 1,60% до 0,76 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко обаче поевтинява с 3,78% до 1,17 евро за литър.

Кравето масло в пакет от 125 грама също тръгва надолу - с 5,64% до 1,44 евро за брой. Замразеното пилешко месо почти не променя цената си и поскъпва минимално с 0,28% до 3,64 евро за килограм.

Яйца, брашно и ориз също поевтиняват

Яйцата размер М се продават средно по 0,19 евро за брой на едро, което е спад с 3,06%.

По-ниски са цените и на редица основни продукти. Оризът поевтинява с 1,11% до 1,61 евро за килограм, зрелият фасул - с 3,09% до 2,07 евро, а брашното тип 500 отчита по-сериозен спад от 8,05% до 0,64 евро за килограм.

Захарта е надолу с 2% до 0,88 евро за килограм, а олиото - с 0,23% до 1,73 евро за литър. Сред малкото поскъпващи основни стоки е лещата, която прибавя 2,40% и достига 2,05 евро за килограм.

Така седмичната картина на борсите е категорично в полза на по-ниските цени - най-вече при плодовете и зеленчуците, където спадовете на места вече са двуцифрени.