Доматите скочиха с над 27%. Прясното мляко ги следва плътно

Доматите и прясното мляко отбелязват най-сериозните увеличения на цените на едро през седмицата, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Доматите поскъпват с 27,55% до 1,25 евро за килограм, а прясното мляко - с 26,96% до 1,46 евро за литър. Общият Индекс на тържищните цени се повишава с 0,4% до 2,284 пункта спрямо 2,275 пункта седмица по-рано. Базовото равнище от 1,000 пункта е от 2005 г.

Тиквичките нагоре, чушките надолу

При зеленчуците освен доматите поскъпват тиквичките - с 11,69% до 0,86 евро за килограм, и морковите - с 3,98% до 0,79 евро.

В същото време зелените чушки поевтиняват с 9,65% до 1,03 евро за килограм, а червените - с 9,73% до 1,15 евро. Зелето пада с 1,85% до 0,53 евро, зрелият лук - с 9,68% до 0,56 евро, краставиците - с 5,56% до 1,19 евро, а картофите - с 5,93% до 0,58 евро за килограм.

Лимоните падат с над 12%

При плодовете най-силно поевтиняват лимоните - с 12,62% до 1,80 евро за килограм. Прасковите са надолу с 5,65% до 1,17 евро, кайсиите - с 2,61% до 1,12 евро, а ябълките - с 0,88% до 1,13 евро за килограм.

Прясното и киселото мляко поскъпват

Кравето сирене поевтинява леко - с 0,65% до 6,16 евро за килограм, докато кашкавалът тип „Витоша“ добавя 0,22% и достига 9,18 евро.

Киселото мляко с масленост 3% и повече поскъпва с 5,48% до 0,77 евро за кофичка от 400 грама. Кравето масло в пакет от 125 грама достига 1,56 евро след ръст от 6,12%.

Яйцата поевтиняват, пилешкото без промяна

Замразеното пилешко месо запазва цената си от 3,65 евро за килограм. Яйцата размер М поевтиняват с 5% и се търгуват средно по 0,19 евро за брой на едро.

Брашното скача с близо 8%

При основните хранителни продукти брашното тип 500 поскъпва със 7,69% до 0,70 евро за килограм. Захарта добавя 4,6% и достига 0,91 евро, а зрелият фасул е нагоре с 0,95% до 2,13 евро за килограм.

Оризът поевтинява с 1,81% до 1,63 евро за килограм, олиото - с 2,30% до 1,70 евро за литър, а лещата - с 1,93% до 2,03 евро за килограм.