Българската зимнина влиза в голямата игра, превзема световни пазари

Българската лютеница, сладка, компоти и туршии поемат към един от най-интересните нови пазари в Северна Европа. Пет родни производители ще представят продукцията си на международното изложение Tallinn FoodFair в естонската столица на 23 и 24 септември с ясна цел - нови търговски партньори, дистрибутори и по-голям износ. За първи път Асоциация „Традиционни български консерви“ организира общо българско участие на форума с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

Пет компании излизат пред купувачите

На българския щанд ще се представят Кали 98, Джем и Джем, Пелтина, ЦИМА 99 и Лютата ферма. Изложението събира професионални купувачи, дистрибутори и представители на HoReCa сектора, което дава възможност разговорите да започнат директно с хората, които вземат решения за доставки.

„Талин ни дава възможност да срещнем българските производители директно с търговци, дистрибутори и представители на HoReCa сектора. За компаниите от асоциацията това е важна стъпка към по-силно присъствие на северните пазари“, заяви Антоанета Божинова, организационен секретар на Асоциация „Традиционни български консерви“.

По думите й България може да предложи не само традиционни рецепти, но и качество, гъвкаво производство и продукти, съобразени с новите навици на потребителите.

Лютеницата вече не е сама

Българското представяне няма да се ограничи до класическата зимнина. До лютеницата, компотите, сладката, нектарите, зеленчуковите консерви и туршиите ще застанат био серии, продукти без добавена захар и специални решения за професионални кухни.

Ще има и далеч по-необичайни предложения - специално разработени люти сосове, чеснови пасти и дори люти сладка. Те стъпват върху познати български вкусове, но са насочени към растящия международен интерес към пикантните продукти.

Балтика се превръща в апетитен пазар

Балтийските държави привличат все по-голям интерес от хранителния бизнес заради растящата покупателна способност и търсенето на естествени, традиционни и по-чисти като състав продукти. Именно в тази категория попадат много от българските преработени плодове и зеленчуци.

За производителите изложението е възможност не само да покажат стоките си, а и да проверят директно как реагира пазарът. Срещите лице в лице могат да доведат до контакти и сделки, за които при обичайна кореспонденция биха били необходими месеци.

Над 5000 потенциални купувачи

Организаторите очакват Tallinn FoodFair да привлече повече от 5000 специализирани посетители. Голяма част от тях идват именно в търсене на нови доставчици и продукти за магазини, ресторанти, хотели и дистрибуторски мрежи.

За петте български компании това означава два дни, в които бурканът с лютеница може да се окаже не просто вкус от детството, а билет към нови пазари в Северна Европа.