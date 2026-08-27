Абровски посочи големия проблем при храните и даде рецептата

„Нашата система за доставки е счупена и тя е счупена много отдавна.“ С тези думи министърът на земеделието Пламен Абровски постави диагноза на един от най-болезнените проблеми при храните у нас и заяви, че решението няма как да дойде с една административна мярка. Според него цените не са скочили заради еврото, а проблемите са трупани с години и трябва да бъдат атакувани още от начина, по който българската продукция стига до магазините.

Основната посока, която Абровски очерта, е повече коопериране между производителите и създаване на регионални складове, които да им дадат по-силна позиция срещу големите търговски вериги.

Проблемът не е от днес

„В момента плодовете и зеленчуците са най-евтини. Проблемът с цените не е от днес - поне от 10 години си говорим всяко лято за цените“, заяви Абровски пред БНТ. Според него обществото трябва да си даде сметка, че проблемът не започва на касата в магазина, а много по-рано - при производството, изкупуването, складирането и доставката.

Министърът беше категоричен и по един от най-политическите спорове през последните месеци. „С опозицията съм съгласен само с едно нещо - повишаването на цените не е от еврото. Цените не се увеличиха в евро, повишиха се в лева. Цените се повишиха през 2024 и 2025 г.“, каза той.

Абровски подчерта, че няма бърз бутон за поевтиняване на храните. „Овладяването на цените не може да бъде моментно. Овладяването на цените и борбата с тях, както и правенето на храната качествена и достъпна, е процес, който тръгва от доставката, минава през регулирането и стига до крайния потребител“, заяви министърът.

Производителите трябва да играят заедно

Според Абровски един от големите недостатъци на българското земеделие е, че производителите остават раздробени, докато срещу тях стоят големи търговски структури с много по-силна позиция. Данни, цитирани от министъра и по-рано тази година, показват, че над 70% от търговията на дребно минава през големите вериги.

Точно затова той настоява фермерите да се кооперират. Идеята е в отделните региони да бъдат създавани общи складови бази, в които производителите да събират достатъчно количество продукция и да могат да гарантират постоянни доставки и качество. Така един малък производител няма да трябва сам да изпълнява изискванията на огромна търговска верига, а ще може да излезе на пазара като част от по-голямо обединение.

Абровски и преди е защитавал именно този модел, като е посочвал кооперирането като един от ключовете за по-силно присъствие на българските плодове и зеленчуци в магазините.

Държавата ще следи цялата верига

Министерството вече работи и по по-строг контрол върху движението на храните. Абровски обяви по-рано, че се подготвя единна електронна система, чрез която даден продукт да може да бъде проследен от производството или вноса до магазина. Целта е да се вижда откъде идва храната, през кого е минала и къде се формира цената.

За министъра това е част от по-голямата промяна - производителят да получава повече от пазара и да бъде по-малко зависим от постоянни помощи. „Целта ми е земеделските производители да получават доходите си от пазара“, заяви Абровски още през юни.

Твърд тон и за антракса в Стефаново

Абровски коментира и огнището на антракс в ловешкото село Стефаново. По думите му заразеното животно е било умъртвено и разфасовано за лична консумация, а месото не е било пуснато на пазара. Останалите животни са поставени под ограничения, предприети са дезинфекция и ваксинационни мерки.

БАБХ потвърди огнището в стопанство с 205 говеда, а движението на животни е ограничено. Трима души са с потвърден антракс, а общо 21 се проследяват като контактни.

Министърът беше особено остър към начина, по който е реагирано при първите признаци на заболяване у животното. „Ако е истина, че ветеринарите са видели едно животно леко омърлушено и са преценили, че по-добре да не би да стане нещо по-зле, да го заколят за собствена консумация, това показва една ниска култура на земеделския производител по отношение на заболяването“, заяви Абровски.

Той призова и браншовите организации да поемат по-голяма отговорност за информирането на хората. „Хубаво е да си влязат в ролята и да започнат да обясняват на своите членове какво се случва“, каза министърът.