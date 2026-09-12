Абровски посочи големия проблем при храните и даде рецептата
„Овладяването на цените не може да бъде моментно“, заяви министърът и поиска промяна по цялата верига от производителя до щанда
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„Овладяването на цените не може да бъде моментно“, заяви министърът и поиска промяна по цялата верига от производителя до щанда
Кирил Вътев се срещна с браншови и неправителствени организации
Кърджали. Почетният консул на Федерална Република Германия в Пловдив д-р Мариана Чолакова запозна кърджалийски предприемачи с възможността да се кооп...