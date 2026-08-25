Костадинов гневен! Остра критика заради Иран

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи остри критики към управляващите заради начина, по който страната реагира на напрежението около войната в Иран. Според него действията на кабинета поставят под въпрос националната сигурност, а настоящото управление му напомня на правителството на Кирил Петков.

Повод за коментара му стана изказването на министъра на отбраната, според когото разпространяването на информация за иранска заплаха срещу авиобаза у нас е част от хибридна операция, в която са били въвлечени и представители на опозицията.

„Имам дежавю, все едно отново слушам Кирил Петков. Той говореше по същия начин през 2022 година“, заяви Костадинов. По думите му между двете управления има сходство и по начина, по който се формира политиката им.

Лидерът на „Възраждане“ призова военният министър да се съсредоточи върху основните си отговорности – изграждането на политики за защита на националната сигурност.

Костадинов заяви, че според него българската армия на практика не функционира пълноценно, а страната не разполага със самостоятелна политическа линия, която да защитава собствените ѝ интереси.

Той обвини последователно управляващите правителства, че се съобразяват предимно с интересите на други държави. Като пример посочи действията на САЩ във връзка с конфликта в Иран.

„Американците дойдоха, когато поискаха, и си тръгнаха, когато поискаха. Нямаше никакво значение каква е позицията на българското правителство“, каза Костадинов.

Според него рискът за България не е отпаднал, тъй като военните действия в Иран продължават. Той предупреди, че при ново решение на САЩ България отново може да се окаже в ситуация, в която няма реално влияние върху случващото се.

Костадинов определи българските власти като зависими от решенията на Брюксел и Вашингтон.

В края на изказването си той направи пореден паралел с кабинета „Петков“ и допусна, че настоящото управление може да стигне до организиране на протестни действия срещу опозицията.