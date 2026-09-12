Волейболен мач разпали езиков спор в парламента. Костадинов иска промяна в Конституцията
Според него България трябва официално да запише, че българският език има македонска и банатска регионална писмена норма
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Според него България трябва официално да запише, че българският език има македонска и банатска регионална писмена норма
Костадин Костадинов не изключи собствената си кандидатура и постави независимостта като основно изискване към бъдещия държавен глава
Лидерът на "Възраждане" припомни годишнината от Шипченската епопея
„Възраждане“ настоява за обществено обсъждане на проекта и предупреждава, че ремонтът може да ограничи достъпа до Паметника на свободата
Лидерът на „Възраждане“ призова военният министър да се съсредоточи върху основните си отговорности
Управляващите ликвидира българския суверенитет, заявява лидерът на "Възраждане"
Лидерът на "Възраждане" излезе с пост във Фейсбук
МВнР да попита Илашчук за украинците, които искаха да взривят "Балкански поток", зове лидерът на "Възраждане"
Председателят на “Възраждане” настоява час по-скоро да бъдат изяснени всички факти
Лидерът на "Възраждане" поиска да се установи произходът на безпилотния апарат и предположи, че най-вероятно е украински
НЗОК от години е като продънена каца, каза лидерът на партията Костадин Костадинов
Лидерът на „Възраждане“ отправи критики към българските евроатлантици и постави въпрос за смъртта на капитан Марин Маринов
Радев е атакуван от плажа от неговите депутати, каза лидерът на "Възраждане"
Ето какво съобщиха от партията
Политолози очакват оспорван балотаж и тежък избор за ГЕРБ кого да подкрепи
Вече 12 години „Възраждане“ пише история, заяви лидерът на партията
Италия вече въведе едномесечен контрол за граждани извън ЕС по въздух и море
Партията ще проведе вътрешно и външно проучване, а избраният кандидат ще бъде обявен до края на август
Частните лечебници вземали плюсовете, а оставяли тежките случаи и загубите на държавните, заяви лидерът на „Възраждане“
Думите му предизвикаха 3000 реакции и над 200 коментара