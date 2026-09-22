Костадинов за Независимостта: Урокът е, че България може сама

Урокът на 22 септември е, че България може сама да определя своя път и да отстоява независимостта си. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в послание по повод 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. По думите му историческият акт от 1908 г. трябва да бъде възприеман не само като повод за почит към миналото, но и като пример за поведението на държавата днес.

„Урокът на 22 септември и на българската независимост е, че можем сами, че можем самостоятелно, че можем да сме независими“, заявява Костадинов. Според него едно от големите предизвикателства на съвремието е внушението, че България не може да действа самостоятелно и непременно трябва да разчита на външни фактори.

Лидерът на „Възраждане“ твърди, че днес независимостта все по-често остава символ, вместо да бъде реално усещане в обществения и политическия живот. Според него честването на исторически дати има смисъл само ако наред с почитта към предците си задаваме и въпроса какво оставяме след себе си.

„Трябва да правим това, което са правили и те, за да може един ден нашите деца и внуци да се гордеят с нас, както ние се гордеем с хората, които изградиха България“, посочва Костадинов.

Той припомня, че Независимостта е провъзгласена в сложен международен момент, когато Великите сили са били остро противопоставени. Според него именно това прави събитията от 1908 г. актуален пример и днес - че дори при силен външен натиск една държава може да защитава собствените си интереси и да определя сама посоката си.

В посланието си Костадинов свързва празника не само с миналото, но и с бъдещето на страната. Според него 22 септември трябва да напомня, че независимостта не е само исторически факт, а посока, която всяко поколение трябва отново да отстоява със собствените си решения.