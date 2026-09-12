До дни пада голямата неизвестна във „Възраждане“

„Възраждане“ е на финалната права при избора на своя кандидат за президент и до дни ще обяви официално двойката, с която влиза в битката за „Дондуков“ 2. Това заяви заместник-председателят на партията Цончо Ганев в предаването „Говори сега“ по БНТ. Решението няма да бъде взето единствено от партийното ръководство - формацията е направила социологически проучвания, чиито резултати трябва да покажат кой има най-силен потенциал. „Възраждане“ вече е официално регистрирана в ЦИК за президентските избори на 25 октомври.

Социологията ще покаже кой влиза в битката

Ганев заяви, че партията очаква окончателното обобщаване на данните, преди да посочи имената. „И по-скоро чакаме вече да се направи обобщаване на социологията, която сме си направили, за да видим кой е най-подходящата кандидатура да излъчи „Възраждане““, каза той.

По думите му в следващите дни трябва да бъде обявено кой ще бъде кандидатът за президент и кой ще застане до него като кандидат за вицепрезидент. Ганев подчерта, че подходът е умишлено различен от вариант, при който партийното ръководство просто избира име зад затворени врати.

„Направили сме всичко това, което пише в учебниците по политология, всичко възможно, да не е просто така някой да седне и да реши ръководството на „Възраждане“, което издигаме“, заяви той.

Това потвърждава и заявеното два дни по-рано от лидера Костадин Костадинов, че вътрешната анкета е към края си и решението се очаква до края на седмицата или началото на следващата.

Опитът за общ кандидат не е успял

Преди да стигне до самостоятелна кандидатура, „Възраждане“ е търсила възможност за по-широко обединение. Ганев обясни, че сред избирателите на партията е имало желание да бъде намерен общ кандидат със субекти и организации, които защитават близки позиции и са участвали заедно в протести.

„Трябва да имаме обща кандидатура с всички субекти в политическия живот, които имат сходни на нашите виждания, защитават сходни на нашите теми. Били сме заедно по протести. Да излъчим заедно кандидатура“, описа той първоначалната идея.

Според Ганев са били направени опити за разговори с различни организации и вече обявени претенденти, включително Росен Миленов. До единна кандидатура обаче не се е стигнало и „Възраждане“ вече се готви да влезе в изборите със собствена двойка.

Партията още в началото на август обяви намерението си да издигне собствен кандидат, като тогава Костадин Костадинов съобщи, че се обсъждат пет имена.

Президентът трябва да бъде коректив

Заместник-председателят на „Възраждане“ очерта и представата на партията за ролята на държавния глава. Според него президентът няма правомощията на изпълнителната власт, но може да предлага различни решения и да се превърне в силен политически коректив.

„Той не е изпълнителната власт, той не може да подписва договори, по Конституцията няма това право. Но президентът може да е корективът, който да дава алтернативните решения“, каза Ганев.

Именно затова според него предстоящият вот е особено важен за „Възраждане“. Формацията вече премина формалната стъпка за участие - на 3 септември ЦИК я регистрира за изборите за президент и вицепрезидент.

„Алтернатива за Германия“ също в разговора

Ганев коментира и резултатите на „Алтернатива за Германия“, като ги определи като закономерни и очаквани. Според него социологическите тенденции отдавна показват нарастване на влиянието на германската формация и възможност тя да има много по-силна роля във властта.

Той обърна специално внимание на позициите й срещу санкциите спрямо Русия и в подкрепа на възстановяване на директните доставки на руски газ. Ганев използва темата, за да защити тезата си, че България също трябва да търси различен подход към отношенията с Москва и енергийните доставки.

Според него страната и сега продължава да получава руски газ, но през посредници, което според „Възраждане“ оскъпява доставките. Ганев свърза енергийната политика и с цените на горивата, като предупреди, че всяко по-сериозно поскъпване се пренася върху транспорта и оттам върху крайната цена на стоките.