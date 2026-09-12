Шкварек: Няма вълна от екстремизъм в Германия, партиите са напуснали центъра

Победата на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт може да се окаже много повече от поредния силен резултат в източната част на страната. Според Кристиян Шкварек, председател на фондация „Консервативно общество“, същият процес вече се развива и на Запад, макар и с по-бавни темпове. Той вижда в това не радикализация на германските избиратели, а връщане към позиции, които преди 15-20 години са били част от политическия мейнстрийм.

Не само Изтокът върви към АзГ

В Саксония-Анхалт „Алтернатива за Германия“ достигна около 44%, но според Шкварек много по-важно е, че и в западните провинции партията вече стабилно се движи между 22 и 25%.

„Да, говорим все още за разделение между двете части на Германия, но тенденцията като цяло е десните хора и в двете части да вървят към „Алтернатива за Германия“, заяви той в предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS.

Според него това показва, че вече не може да се говори само за специфично източногерманско недоволство. Подобна промяна протича в цялата страна и привлича хора, които в миналото естествено биха гласували за традиционната десница.

„Покажете ми кое точно е екстремисткото“

Шкварек оспори и начина, по който партията често е определяна от политическите й противници.

„Искам някой да ми покаже едно нещо, което прави тази партия екстремистка, на фона на това, което беше нормално в цяла Европа, включително в Германия преди 20 години“, заяви той.

Според него редица позиции, които днес се представят като крайни, всъщност са били част от стандартната консервативна политика само преди две десетилетия.

Той даде пример и с отношенията с Русия, като припомни политиката на Ангела Меркел около „Северен поток“.

„Никой не може да бие този подарък на Русия и на Путин, който Меркел направи със Северен поток. „Алтернатива за Германия“ трябва много да се постараят, за да стигнат най-малкото този подарък“, коментира Шкварек.

Според него избирателите са останали на място

Най-силната му теза е, че самите избиратели не са се придвижили масово към крайностите.

„Мейнстрийм партиите, особено Християндемократическият съюз, оставиха политическия център, преместиха се към либералите и левите и техните избиратели решиха, че ще си останат на същото място“, каза Шкварек.

Именно затова според него част от традиционния консервативен електорат постепенно се насочва към „Алтернатива за Германия“.

„Тя е единствената, която стои на онези позиции, които ХДС имаше преди 20 години. Няма вълна от екстремизъм“, заяви той.

Тази интерпретация поставя възхода на АзГ в различна светлина - не като внезапна радикализация, а като пренареждане на политическия център и реакция срещу промяната в профила на традиционните партии.

„Санитарният кордон“ не решава проблема

Шкварек беше критичен и към опитите на останалите германски партии да държат „Алтернатива за Германия“ извън политическото сътрудничество.

По думите му подобен „санитарен кордон“ вече се използва и в други европейски държави срещу десни и националноконсервативни формации, но това не спира техния възход.

„Навсякъде се опитват да адресират техния възход, без да изяснят причината за това“, коментира той.

Именно тук според Шкварек е основният проблем на традиционните партии - те се концентрират върху изолирането на конкурентите си, вместо върху причините все повече избиратели да ги напускат.

Резултатът в Саксония-Анхалт само прави този въпрос още по-труден за заобикаляне. Ако сходната тенденция продължи и в западните провинции, „Алтернатива за Германия“ може все по-трудно да бъде представяна като регионален феномен и все по-често ще трябва да бъде разглеждана като трайна сила в националната германска политика.