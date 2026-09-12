Шкварек: Няма вълна от екстремизъм в Германия, партиите са напуснали центъра
Председателят на „Консервативно общество“ оспори етикета „екстремистка“ и посочи, че сходна тенденция вече се вижда в цяла Германия
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Председателят на „Консервативно общество“ оспори етикета „екстремистка“ и посочи, че сходна тенденция вече се вижда в цяла Германия
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Виена. Шест европейски крайнодесни партии обединяват сили за изборите за Европейски парламент през май в опит да намалят влиянието на Брюксел и да в...