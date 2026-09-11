Отиде си жената, която можеше да бъде кралица вместо Даяна

Бившата годеница на крал Чарлз III - Давина Морли, която всички очакваха да му стане съпруга през 70-те години, преди да се ожени за принцеса Даяна, почина във Великобритания.

Това съобщи Daily Mail.

Връзката на Давина с тогавашния принц на Уелс е била в средата на 70-те години. Двойката е била неотлъчно заедно на социалните събития, често ги засичали заедно да шофират Aston Martin.

Дори на конно събитие Давина се снимана до кралица Елизабет II и принц Филип, което се смятало за сигурен знак на одобрение от кралското семейство.

Въпреки това, връзката на двойката приключва внезапно заради скандал. Бившият приятел на Давина, състезателят на лодки Джеймс Беърд, разказал пред репортери, че живеят заедно.

По това време кралските традиции изисквали булката на наследника на трона да бъде безупречна и аферата сложила точка на амбициите й към върховете на монархията.

Давина произхожда от благородническо семейство, защото е тя е внучка на лорд Макгоуън, ръководител на компанията ICI, а семейството ѝ води началото си от крал Чарлз II.

След раздялата с Чарлз, Давина намира щастие с Джейк Морли. Женят по същото време, когато е сватбата на Чарлз и Даяна - през 1981 г.

Имат трима сина, а мъжът й умира преди 4 години, на 80-годишна възраст. Тя си отиде на 75 години.