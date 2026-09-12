Отиде си жената, която можеше да бъде кралица вместо Даяна
Тя бившата годеница на крал Чарлз
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Тя бившата годеница на крал Чарлз
Щастлив ден в кралското семейство
Оттогава семейство Съсекс не е в добри отношения с Бъкингам
Страданието, което Съсексови причиниха на кралицата в последните й години, не може да бъде надцененом твърди кралски биограф
През послдните години от живота си кралицата не е била с всичкия си
Днес великата кралица щеше да навърши 100 години
Замъкът Гламис, разположен в източна Шотландия се намира на около 12 мили от Дънди
Този месец щеше да навръши 100 години
Великият монарх си отиде през 2022-а на 96
Съпругът на Елизабет II умира на 9 април 2021 г. в замъка Уиндзор на 99-годишна възраст
Уилям изгони две братовчедки от ложата на династията
Скандалът бушува години наред, но кралското семейство избра да го игнорира
Какво следва за коргитата на покойния монарх
В памет на кралица Елизабет II
Кралските особи произлизат от един и същи човек
Каква кореспондеция са водили дълго време
Кралицата се е почувствала „наистина разстроена“
Наскоро принцесата отбеляза едно значимо събитие в живота си
И как е приела тя този факт
Покойният британски монарх си е водила дневник през всички години