Разкриха драматична тайна за Елизабет и Хари

Кралица Елизабет II отказва да отговаря на телефонните обаждания на Хари - освен ако в стаята не присъства някой друг - след като принцът напуска кралското семейство през 2020 г. Това твърди кралският биограф Хюго Викърс.

През 2021 г. Хари и съпругата му Меган Маркъл дадоха сензационно интервю на Опра Уинфри и започнаха работа по мемоарите му "Резервният". В книгата си дългогодишният приятел на кралското семейство разкрива, че след това комуникацията между Хари и баба му е станало изключително напрегнато.

Всеки път, когато принцът се обаждал на баба си, тя молела придворната си дама да остане при нея и да записва разговора.

"Страданието, което Съсексови причиниха на кралицата в последните й години, не може да бъде надценено", добави той, говорейки за Хари и Меган в новата си книга "Кралица Елизабет II: Лична история".

41-годишният Хари се премести със семейството си в Калифорния през 2020 г., след като кралица Елизабет II отказа да му позволи частично да изпълнява кралските си задължения.

"Имаше много едносрични отговори: "да" и "не"", казва източник от двореца.

Викърс пише още, че Елизабет II е отказала да се срещне лично с двойката и дъщеря им принцеса Лилибет по време на честванията на платинения й юбилей през юни 2022 г.

