Скандален БГ бизнесмен вилнее на морето

Класически БГ бизнесмен отново си показа рогата край морето.

Скандалният хотелиер с "Ролс Ройса" Венелин Ташев завихри нов скандал със служители на "Слънчев бряг" АД, които не допусна до общинския паркинг до хотел "Котва", който е заградил, предава кореспондент на БЛИЦ.

Ташев, който има навика да спекулира с контактите си по върховете на властта и да се разхожда с бели платнени чехли, обаче успя да се възползва от турболентната политическа ситуация и да си върне паркинга.

Наложи се днес за пореден път служители на "Слънчев бряг" АД да се опитат да възстановят реда, придружени от голям брой полицаи.

Ташев, обаче ги посрещна с цветисти ругатни и отказа да отключи металните огради на обекта. Екшънът се разигра пред очите на началника на полицията в Несебър Антон Ганчев, но кой знае защо той не реагира.

“Това е самоуправство – не съм виждал такова нещо. Делото по този казус е заведено от мен. Аз съм си платил за този терен през 2013 година по силата на предварителен договор за приватизация, който е за 72 000 лева“, крещеше Ташев. И отправяше предизвикателни реплики на висок тон към полицаите, все едно, че е в селска кръчма. Вместо да го озаптят, полицаите се респектираха от черните му очила и гледаха като странични наблюдатели.

От “Слънчев бряг“ АД подчертаха, че по отношение на този конкретен имот действително е съществувал предварителен договор за покупко-продажба, който обаче е неизпълнен, изтекъл по давност и прекратен по право, в съответствие с новите законови изисквания, които допускат разпореждане с имоти на публични предприятия само чрез публичен търг на електронна платформа.

Преди месеци той бе изведен с белезници от собствения си комплекс „Парадайс Бийч” в Св.Влас след батални сцени между него, полицаи, общински служители и частна фирма, изпратена да демонтира незаконна постройка.

Тогава бизнесменът с белите чехли, който бетонира райското кътче "Робинзон" и негов адвокат обясняваха на пратениците на няколко институции, в това число и на служители на отдел „Контрол върху строителството” на Община Несебър с началник Янчо Георгиев, че нямат право да влязат в частния му имот.

Полицаите все пак успяха тогава да наложат реда, но днес се оказаха безпомощни!

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