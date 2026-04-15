Драма в топ курорт. Арестуваха знаков наш бизнесмен

Хотелиерът Венелин Ташев бе изведен с белезници от собствения си комплекс „Парадайс Бийч” в Св.Влас преди минути, след като от 9:30 ч. днес в района се разиграват скандални сцени между полиция, общински служители и частна фирма, изпратена да демонтира незаконна постройка, пише Флагман.

През целия ден бизнесменът и негов адвокат обясняваха на пратениците на няколко инситуции, в това число и на служители на отдел „Контрол върху строителството” на Община Несебър с началник Янчо Георгиев, че нямат право да влязат в частния му имот, тъй като заповедта за принудителното изпълнение по премахването на незаконния строеж с наименование „Реконструкция на амфитеатър” е обжалвана в Административен съд-Бургас в законноустановения срок.

Адвокатът смята, че не бива да има предварително изпълнение, защото такъв вариант не фигурира в заповедта на Общината и в такъв случай трябва да се изчака решението на съда дали събарянето ще е законно, или не. Ташев бе решен да не позволява на никаква цена това да се случи днес, защото било в разрез с нормативната уредба.

Самата заповед изрично посочва, че трябва да се изпълни на 15 април, което означава днес. Тя е издадена на 6 април.

Адвокат на Венелин Ташев смята, че доверителят му е бил в чужбина и не е видял залепеното на неподходящо място уведомление за предстоящите действия на компетентните органи. Това уведомление е от Община Несебър и е с изходящ номер от 7 април 2026 г. То е отправено, освен до „Парадайс Бийч” ЕАД, още и до ловешката фирма „Валдамар Билдинг” ЕООД , каквато обаче в Търговския регистър няма, а на същия адрес има друга фирма - „Валдарам Билдинг” ЕООД, с едноличен собственик Георги Данаилов Перов. Вероятно това е фирмата, която е наета, за да извърши принудителното премахване. Уведомено е и Районното управление на МВР в Несебър с искане за съдействие.

На Ташев е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража за срок до 24 часа”. Медицинският преглед при постъпването му в Районното управление обаче установява, че е с високо кръвно налягане, което налага освобождаването му.

