По петите са на наркогрупа, чийто бос ръководи от затвора

Мащабна операция срещу организирана престъпна група за трафик и разпространение на наркотици се провежда под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград. Според разследващите, схемата е действала организирано. Нейният ръководител е продължавал да контролира дейността на групата, въпреки че се намира в затвора и изтърпява присъда за друго престъпление, съобщават от Окръжната прокуратура.

Разследването се води от месеци. Събрани са свидетелски показания, анализирани са данни от мобилни оператори и са проверени адреси и имоти, използвани от заподозрените, допълват от държавното обвинение.

Минути преди 4 часа на 29 май, на ГКПП Кулата, на изхода за Гърция, служители на ГДБОП спират за проверка лек автомобил. При претърсването на колата е открит пакет с кафяво прахообразно вещество с тегло около половин килограм. Полевият наркотест е отчел наличие на хероин.

След разрешение на съда, са извършени претърсвания и на други адреси. Оттам са иззети вещи и доказателства, които според разследващите имат пряка връзка с дейността на групата.

Особен интерес за разследването представлява фактът, че предполагаемият лидер на престъпната структура е управлявал действията на участниците от място за лишаване от свобода. По данни на прокуратурата, той е продължил да упражнява контрол върху схемата въпреки наложеното му наказание.

Работата по случая продължава. Очаква се в следващите дни на няколко лица да бъдат повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за държане и контрабанда на наркотични вещества.

