Край. Осъдиха сина на Атанас Бобоков

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, е осъден на 10 месеца затвор с три години изпитателен срок за държане с цел разпространение на 122 грама марихуана, съобщиха от Окръжната прокуратура в Смолян.

Той е признат за виновен за това, че на 15 януари, в курортен комплекс "Пампорово", е заловен с наркотичното вещество.

Към момента на извършване на престъплението Бобоков е бил ученик 12-и клас. Той закупил около 125 г марихуана, която разпределил в множество опаковки с цел да ги продаде на различни хора в "Пампорово". След това прибрал опаковките с марихуана в личния си автомобил.

При проверка на превозното средство органите на реда установили, че обвиняемият държи марихуана. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежи на обжалване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com