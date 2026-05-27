Мегаскандал със субсидии! Мафията източи ЕС. Разследват министри и депутати!

Грандиозен корупционен взрив разтърси Гърция, след като Европейската прокуратура повдигна официални обвинения на престъпна мрежа от 22-ма души на остров Крит. Разследването за мащабни измами със земеделски субсидии буквално взриви политическия елит в Атина и в Брюксел и хвърли тежка сянка на съмнение върху консервативното правителство, съобщава авторитетното гръцко издание „Катимерини“.

Схемата: Милиони за „виртуално“ земеделие

Заподозрените бяха подложени на тежки разпити в гръцкия офис на Европейската прокуратура, където получиха обвинения за участие и ръководство на организирана престъпна група, за многократно извършване на документни измами и за щети за над 120 000 евро, директно бръкнали в джоба на европейския и гръцкия данъкоплатец.

Разследващите разкриват безочлива схема – стотици лица са подавали фалшиви заявления за милиони евро помощ. Те са декларирали мащабна фиктивна селскостопанска дейност върху огромни територии земи, които нито притежават, нито някога са наемали.

Политически чадър: Разследват министри и депутати!

Скандалът бързо прерасна в политическо земетресение. Независимите европейски прокурори вече са насочили мерника си към действащи депутати и бивши членове на кабинета от управляващата консервативна партия „Нова демокрация“.

Има сериозни подозрения, че висши политици са разпъвали чадър и лично са уреждали тлъстите евросубсидии за свои приближени лица и верни партийни поддръжници. Въпреки че замесените политически фигури яростно отричат всякаква вина, Атина е изправена пред стената, а гръцкото общество настоява за незабавни оставки.

