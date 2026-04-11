Кристин Лагард с послание към България

Сто дни от присъединяването на България към еврозоната отбеляза президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в публикация в социалните мрежи.

„Изминаха 100 дни, откакто България прие еврото – от 12 държави, използващи нашата единна валута през 2002 г., до 21 днес“, посочи Лагард, отчитайки периода от 1 януари досега.

Отбелязването е съпроводено с кратък видеоклип, който представя развитието на еврото през годините.

В него се припомня, че през 2002 г. валутата е използвана от около 305 милиона души в 12 държави, като в обращение са били приблизително 7,8 милиарда евробанкноти.

Към момента еврото се използва от около 358 милиона души в 21 държави, а банкнотите в обращение достигат 30,9 милиарда.





