Еврото стопи наполовина милионерите у нас

Въвеждането на еврото в България оказва видим ефект върху финансовите навици на гражданите и класацията на най-богатите в страната. Към края на март 2026 г. Българската народна банка отчита 915 депозита с над 1 млн. евро, докато през същия период на 2025 г. влоговете за над 1 млн. лева са били 1895.

Причината за намалението е именно превалутирането на лева в евро – всеки депозит под 1,9 млн. лева вече не се смята за „милионен“ по новата парична единица, съобщава БЛИЦ. Така значителна част от хората, които са били класирани като милионери, отпадат от списъка. Общата сума в депозитите над милион евро също е спаднала – от 2,356 млрд. евро през 2025 г. на 2,128 млрд. евро към края на март 2026 г.

Интересен е фактът, че в същото време нараснал броят на депозитите в диапазона 250 000 – 1 млн. евро, което показва, че все още много хора запазват значителни спестявания, но те вече не достигат прага на милионерите по еврото. Така към края на март броят на тези влогове достига 7450 спрямо 4013 за същия период преди година, а общата сума се увеличава до 3,094 млрд. евро.

Ситуацията за кредитните милионери е сходна – от 365 на 78 намаляват броя на заетите лица с над 1 млн. евро, като общата сума на заемите също спада драстично. Това се дължи на факта, че при превалутирането много заеми под новата парична единица не достигат границата на милиона.

Управителят на БНБ Димитър Радев обясни на конференция в София, че еврозоната осигурява стабилна парична рамка, но не гарантира автоматично икономически успех. Външните шокове и вътрешните структурни фактори влияят върху инфлацията, като външните определят импулса, а вътрешните – силата и устойчивостта на процесите.

Въвеждането на еврото дава ясна представа за реалната покупателна способност на българските граждани и показва кои спестявания реално надхвърлят прага от 1 млн. евро. Ефектите върху потребителското доверие, банковия сектор и инвестиционния климат ще се следят внимателно през следващите месеци.

Превалутирането е само началото на трансформацията – финансовите експерти предупреждават, че икономическата дисциплина и адаптацията към еврото ще определят дали броят на истинските милионери в България ще се възстанови в следващите години.





