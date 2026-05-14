Важно! Пак промени в пенсиите

Комисията за финансов надзор подготвя една от най-големите реформи в пенсионната система през последните години, свързана с въвеждането на така наречените мултифондове. Председателят на регулатора Васил Големански разкри в интервю за БНР, че необходимите законодателни промени вече са приети. В момента експертите разработват пълния пакет от съпътстващи наредби, като се актуализират стари текстове и се създават напълно нови правила. Очаква се промените да влязат в сила на два етапа, като основните законови текстове се задействат от първи юли, а до края на календарната година българите ще получат реална възможност сами да избират как да се инвестират парите им за втора пенсия.

Нови правила за пенсионните спестявания

Основната идея на реформата е осигурените лица да имат право на избор между различен инвестиционен профил за своите пенсионни спестявания. Всеки гражданин ще може да насочи средствата си към по-консервативен или по-рисков фонд в зависимост от своята възраст, лични доходи и готовност за поемане на пазарен риск. По-агресивните портфейли ще дадат шанс на част от работещите да постигнат значително по-висока доходност, макар и при условия на по-голяма пазарна динамика и колебливост. Подробностите около новите изисквания бяха представени от ръководството на КФН непосредствено преди началото на годишната конференция под надслов „Говорим с Комисията за финансов надзор“.

Проверка за скъпата „Гражданска отговорност“

Паралелно с подготовката на пенсионната реформа Комисията за финансов надзор стартира и мащабна проверка на пазара на автомобилното застраховане. Повод за регулаторната акция е внезапното и сериозно поскъпване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Васил Големански обясни, че инспекцията е задействана след вълна от сигнали и жалби от граждани, изпратени както до КФН, така и до националния омбудсман. Всички застрахователни дружества в страната бяха задължени да предоставят пълни данни за ценообразуването си, като крайният срок за подаване на изисканата информация изтече. Регулаторът вече анализира документите, за да установи причините за завишените тарифи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com