Яростни гърци щурмуват границата ни

Паника, хаос и щурм на границата ни със съдена Гърция започват утре сутринта гръцките фермери, които излизат на масов протест директно на ключовия граничен преход „Промахон“, съобщи БНР.

Криза за оцеляване взриви земеделците

Гневът на земеделците и животновъдите от района на Серес е продиктуван от поредица неизпълнени обещания и задължения на правителството в Атина към сектора. Представители на протестиращите бяха категорични пред медиите, че ситуацията в аграрния сектор вече е преминала критичната точка и е въпрос на физическо оцеляване. Скокът в цените на горивата и торовете е направил родната им продукция напълно непродаваема.

Капан на пътя: Какво предстои след обяд

Организаторите планират да проведат мащабно общо събрание на самия граничен пункт. На него ще се вземе радикалното решение дали демонстрацията ще остане само символична, или ще се премине към безкомпромисна пълна блокада на границата.

До обяд се очаква трафикът на автомобили през пункта да остане сравнително спокоен и незасегнат. Веднага след края на земеделското събрание съществува огромна вероятност пътят да бъде напълно затворен в двете посоки.

Извинения и застраховани алтернативи

Земеделците поднесоха предварително своите извинения на стотиците пътуващи за евентуалните огромни тапи и главоболия. Те обаче дебело подчертават, че нямат друг избор освен крайните мерки. Единствената добра новина за шофьорите към момента е обещанието, че протестните действия ще се проведат единствено на „Промахон“. Останалите гранични пунктове между България и Гърция няма да бъдат засегнати от живата верига, уверяват от южната ни съседка.

