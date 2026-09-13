Яростни гърци щурмуват границата ни
Пак почват с византийските си номера
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Пак почват с византийските си номера
Протестът на производителите от Серес може да затвори граничния пункт за два дни
След приемането ни в Шенген през лятото трафикът към южната ни съседка се очаква да се увеличи
Митничарите с историческа снимка на пункта
Опашката е за влизане в страната ни
Само на 1 август през Промахон са преминали 85 000 души
Такова нещо не е било
Промахон ще има три платна - две входни и едно изходно
Четиримата са задържани от полицията на комшиите на ГКПП Промахон
Мярката е временна за товарните автомобили
Причината е в образувалата се огромна опашка от тирове
Ще се пропускат само товарни автомобили в двете посоки
Могат да преминават само гръцки граждани и товарните автомобили
България, на този етап, остава извън списъка на рисковите страни
На граничен пункт "Кулата-Промахон" обстановката е изключително спокойна
Трафикът на най-натоварения пункт между България и Гърция е много интензивен. Десетки са чакащите тежкотоварни камиони на вход и на изход...
Гръцките селскостопански производители планират символичен протест и блокиране на движението в района на граничния пункт Кулата-Промахон...
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов спешно замина за ГКПП – Кулата – Промахон в сряда сутринта. Причината е новата блокада на границата...
Граничните пунктове "Кулата-Промахон" и „Илинден-Ексохи" са затворени за движение на товарни автомобили. Блокадата на първия бе подновена малко след 0...
Блокадата на гръцките фермери при граничния пункт Кулата - Промахон продължава и днес, съобщава бТВ. Недоволните заради спрени субсидии земеделци от...