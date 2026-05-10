Трактори тръгват към Кулата! Фермери в Гърция плашат с блокада

Земеделски производители от района на Серес в Северна Гърция готвят нова блокада на граничния пункт Кулата-Промахон, съобщава гръцкото издание „Лион нюз“. Протестът е насрочен за 15 май, за когато фермерите планират да излязат с трактори и селскостопанска техника на масов поход към границата.

По информация на изданието в 11:00 ч. протестиращите ще се съберат на кръстовището Лефконас, откъдето ще потеглят към граничния пункт Промахон. Очакванията са блокадата да продължи 48 часа, след като подобно решение вече е било взето на среща на производители в Неа Зични.

Недоволството идва в разгара на активния селскостопански сезон, когато работата по нивите е в най-интензивната си фаза. Фермерите обявяват, че са принудени да прекъснат дейността си заради неизпълнени обещания от страна на властите и натрупващи се финансови проблеми.

Производителите се оплакват, че голяма част от продукцията им остава неплатена, а обещаните компенсации все още не са достигнали до тях. Те настояват за незабавно изплащане на всички забавени субсидии, въвеждане на гарантирани изкупни цени и сериозно намаляване на производствените разходи.

Сред основните им искания са безмитно земеделско гориво, по-евтина електроенергия и доставки, както и облекчаване или опрощаване на натрупаните дългове. Според фермерите ситуацията вече е станала непоносима и без спешни мерки много стопанства са изправени пред риск от фалит.

