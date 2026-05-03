Колко ще ни удари по джоба почиката в Гърция това лято

Почивката в Гърция тази година ще бъде по-скъпа от тази в България, като разликата в цените се запазва осезаема, особено по отношение на нощувките и ресторантите.

Прогнозите сочат, че Гърция ще бъде с около 20–30% по-скъпа за средностатистическия български турист в сравнение с родното Черноморие.

Между 70€ и 120€ на нощувка за двойна стая

Очаква се цените за нощувки да нараснат заради повишените разходи и туристическите такси. Средният бюджетен вариант за настаняване в активния сезон (юли-август) - 3-звезден хотел или студио - ще струва между 70€ и 120€ на нощувка за двойна стая. Предлагат се и автобусни програми на цени от около 290€ за 7 нощувки, но в по-скромни бази.

Ранните записвания, например през зимата, могат да осигурят отстъпки от 15-20%, информира кореспондент на Bulgaria ON AIR в Гърция.

България

България остава по-икономична алтернатива. Дори с отчитане на инфлация от 10-20%, цените на по-малко известните курорти или апартаменти са значително по-ниски от тези на Халкидики или Тасос.

Българите с имоти в Гърция

Над 3 500 наши сънародници притежават имоти в Северна Гърция и прекарват лятната си почивка там. А някой от тях ги отдават и под наем.

Храна и Ресторанти

Гърция

Очакваният дневен разход за храна (обяд и вечеря) е около 50-80€ на човек в таверни. Обяд за двама с деца често започва от 35€ в по-икономични заведения и може да достигне 100€ в близост до плажа.

България

В България цените на храната в ресторанти са по-ниски, като се предлагат и по-бюджетни опции за хранене тип "fast food" или All Inclusive пакети, които спестяват дневните разходи за ресторанти

Транспорт и Допълнителни Разходи

Гърция

Цените на горивата и пътните такси се покачиха, което оскъпява пътуването със собствен транспорт. Шезлонги и чадъри на популярните плажове често изискват минимална консумация (често 20-40€) или директно заплащане, което е много по-скъпо от България.

България

За българите пътуването в страната е с минимални транспортни разходи, а опциите за свободна зона на плажа са повече

Въпреки разликата в цената, много българи предпочитат Гърция заради по-чистата вода, по-качественото обслужване в таверните, разнообразието от плажове и по-спокойната атмосфера.

