Удар на митниците. 2,3 тона контрабандни препарати задържани

Почти 2,3 тона контрабандни препарати за растителна защита бяха задържани при три отделни акции на митническите служители, съобщиха от Агенция „Митници“. Най-голямото количество е открито на 24 април на Митнически пункт Калотина, където товарен автомобил с българска регистрация, пътуващ към Сърбия и Испания, е бил спрян за щателна проверка след оперативен анализ.

Водачът е декларирал превоз на ПВЦ гранулат, но при инспекцията се оказва, че в камиона има кашони с 4912 бутилки инсектициди от различни марки и разфасовки. Общото количество на откритите препарати достига 2276 килограма, а в товара са намерени и недекларирани 4440 пластмасови мерителни чаши.

Ден по-късно, на 25 април, митнически служители на Митнически пункт Връшка чука откриват нов случай на контрабанда. В товарен автомобил, влизащ от Сърбия и управляван от български гражданин, са намерени 20 литра хербицид, укрити в специално оформена кухина в кабината. При отделна проверка същия ден на същия пункт са открити още 10 литра и 4 килограма препарати за растителна защита, скрити в багажа на водач и пътници в автобус с българска регистрация, пристигащ на входящо трасе.

Всички контрабандни препарати са иззети, а на нарушителите са съставени актове по Закона за митниците. Разследването продължава, като се проверява дали става въпрос за организирана схема за нелегален внос и транзит на опасни вещества.

