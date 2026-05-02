Бистришката Ванга видя бъдещето на Радев и новия парламент

Този парламент ще изкара повече. Да не кажа голяма дума, ако действат честно и смело, към пълен мандат ми отиват. Тази прогноза направи пред „Телеграф“ ясновидката Искра Караколева.

Наричана още Бистришката Ванга, тя през 2024 година предрече, че президентът Румен Радев ще се забави със своята партия няколко години и позна. „Казах ви тогава, че няма да прави партия, имаше още време, но всички настояваха за обратното“, връща лентата назад феноменалната жена.

Все пак признава, че когато въздушният ас стана президент, тя е била чисто човешки скептично настроена към него. “А ето какво време дойде, хората да си го желаят, да е първият в републиката, дето се казва. И друг път съм ви казвала, това, което генерално виждам за България, е следното: много битка може да е, много борба, ама държавата ни ще си стъпи на крака. Убедена съм над 80 на сто в това, което ви говоря. Много се приказва какво ли не сега. По мое виждане днес сме по-добре, отколкото бяхме през 2024 или 2023 г. - значи може да е по-бавен прогресът, обаче го имаме“, изтъква възрастната жена от село Бистрица.

На въпрос ще станат ли промените в съдебната система на фона и на развода в коалицията между ПП и ДБ, леля Искра отговаря: „Следя тия въпроси изкъсо в новините. Да, ще направят промените, за които толкова се говори. Този главен прокурор, дето сам си подаде оставка, според мене не изгаряше никак от желание да го направи, оказаха му голям натиск. По въпроса за ПП-ДБ не само че ще се разделят още повече, ами в бъдещето както са влезли в Народното събрание, така и ще си отидат към разпадане. Поне аз така ги виждам“, предупреждава ясновидката, че да „вземат мерки овреме“.

По думите й правителството на „Прогресивна България“, пък ще е най-полезно за българите в сферата на икономиката, която ще се засили.

Феноменът Искра Караколева се радва като малко дете, когато прогнозира нещо хубаво и то се случи. „Ето, преди 18 години съм гледала на едно момче, работеше във фармацевтичния завод в Дупница. Аз там работех готвач. Николайчо се казва, идваше и ни зареждаше с десерти. И му казвам – ти ще си вземеш булка, ама много отдалече на хиляди километри от тука. Какво става после, той емигрира за Канада, изкарва там 10 години, запознава се с момиче от Сливен и се женят. Е, бях му казала две момчета, че ще има, а му стана шарено - с едно момиченце“, споделя с усмивка чистосърдечно даровитата бистричанка. И пак повтаря: „Запомнете ми думата, в България в бъдеще ще стане още по-добре за живот“.

