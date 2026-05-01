Приключи ли царството на Лудогорец?

Вече официално – Лудогорец навлезе в непозната територия, при която завършва сезона без трофей. Това нещо се случва за пръв път, откакто „орлите“ спечелиха промоция за Първа лига през сезон 2011/12, като в този период неизменно бяха шампиони, а спечелиха още 4 Купи на България и цели 9 суперкупи.

Някой може да каже, че през февруари разградчани са спечелили Суперкупата и не са капо, но сме убедени, че в клуба това трофейче не грее никого.

И заради всичко случило се през този сезон, в Лудогорец знаят едно – време е за тежки решения. За много тежки. Очакваме да се реже до кокал на някои места и то не само при треньора Пер-Матиас Хьогмо, който изглежда обречен в настоящата ситуация.

В своята вече респектираща история, „орлите“ за втори път стигат дъното. Първият беше през 2015 г., когато с Бруно Рибейро начело разградчани станаха за срам, отпадайки от Милсами Орхей, при все че само преди няколко месеца „зелените“ бяха играли в групите на Шампионската лига. Тогава португалският самозванец беше изритан на момента, а клубът реагира с мощна селекция.

Дойдоха играчи като Клаудиу Кешерю, Джоди Лукоки, Натанаел, Джонатан Кафу и други, които оставиха ярка следа в историята на клуба за следващите години. В онзи период Лудогорец не даде задна, напротив – тръгна смело напред и ето, че онази огромна за времето си инвестиция след това се отплати многократно.

И заради това е интересна как сега ще действат братя Домусчиеви, които умело управляват истинска бизнес империя, а всяка година състоянието им се увеличава. Това ясно показва, че решенията, които взимат, в по-голямата си степен са правилни. За да бъдем честни, регресът на Лудогорец не е от този сезон. Сега просто той достигна връхната си точка. Отборът върви бавно надолу и буквално ставаше шампион по инерция.

Самият факт, че голямата цел – класиране в Шампионската лига, се изплъзва в последните 10 години, ясно показва, че нещата не работят както трябва. Да, в този период „орлите“ имаха своите силни периоди, записаха впечатляващи победи, включително и този сезон, като удариха Селта и Ница и стигнаха до плейофите на Лига Европа.





