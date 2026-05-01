Ясен е фаворитът за треньор на Манчестър Юнайтед

Майкъл Карик е с най-големи шансове за поста на постоянен мениджър на Манчестър Юнайтед. Бившият халф на "червените дяволи" е впечатлил клубната йерархия по време на периода си начело, твърди The Times.

Все още не е взето окончателно решение кой ще бъде старши треньор през следващия сезон, като това решение ще бъде взето след края на кампанията. Карик се е поставил в силна позиция, след като на практика осигури класиране за Шампионска лига. Когато Юнайтед уволни Рубен Аморим през януари, отборът беше шести в таблицата, а сега е твърдо трети.

Други потенциални кандидати, като Андони Ираола от Борнемут, са проучени и техните качества ще бъдат обсъдени от борда. Карик обаче има предимство след отличната работа, която свърши до момента.

Юнайтед спечели повече точки във Висшата лига (29) от всеки друг отбор, откакто специалистът беше назначен за временен треньор през януари с шестмесечен договор.

