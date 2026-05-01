Проблем спря Никола Цолов в Маями. Вижте какъв

Технически проблем спря Никола Цолов в Маями и българинът остана 20-и в тренировката, съобщи БТА. Лидерът в шампионата на Формула 2 направи едва 5 обиколки преди болидът му да спре на пистата. Българската надежда във Формула 2 Никола Цолов премина през труден старт на състезателния уикенд за Гран при на пистата в Маями. Пилотът на „Кампос Рейсинг“ зае 20-о място в единствената свободна тренировка, след като техническа повреда му попречи да разгърне потенциала си на новото за него трасе.

