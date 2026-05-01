Бомба в Байерн! Нойер иска още на вратата въпреки възрастта

Мануел Нойер е готов да удължи престоя си в Байерн Мюнхен до 2027 година, въпреки че вече е на 40 години, съобщава Билд. Легендарният вратар не само не мисли за край на кариерата си, но и поставя ясни условия за бъдещето си. Той желае да запази статута си на титуляр, макар да е готов на ограничени компромиси. Така Нойер дава сигнал, че няма намерение да се оттегля тихо от голямата сцена.

Преговорите вече са в ход, като агентът му Томас Крот е посетил клубния офис, за да обсъди детайлите около новия контракт. Очаква се разговорите да продължат, като остават за уточняване основно финансовите параметри на сделката.

Интересен момент е позицията на Нойер по отношение на бъдещия титуляр под рамката. Той е склонен да отстъпва мястото си в отделни мачове, за да се даде шанс на Йонас Урбиг, който е разглеждан като негов наследник. Въпреки това германецът ясно показва, че не е готов да се превърне в резерва.

Нойер е в Байерн от 2011 година и през този период се превърна в символ на клуба. С баварците той спечели всичко възможно - 13 титли в Германия и два трофея от Шампионската лига, като остава един от най-успешните вратари в историята на футбола.

