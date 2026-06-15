Босът на УЕФА каза истината за Мондиала. И му скочиха

Група от тринадесет футболни федерации издаде съвместно изявление, в което участниците в текущото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико се противопоставят на твърденията на президента на УЕФА Александър Чеферин.

Словенецът заяви, че разширяването на световния шампионат до 48 отбора ще доведе до безинтересни мачове.

Сред тринадесетте национални отбора са и тези на дебютиращите на Световно първенство - Кабо Верде, Кюрасао и Узбекистан. Тези страни отхвърлят твърденията на Чеферин в изявление.

"За нашите страни не съществува такова нещо като маловажен мач на Световно първенство. Твърдението, че тези срещи са по-малко важни, е дълбоко разочароващо и не признава усилията, жертвите и желанието на играчите, треньорите, клубовете, футболните функционери и феновете по целия свят", се чете в изявлението.

Президентът на УЕФА заяви в словенския вестник Delo, че разширяването на броя на участниците от 32 на 48 ще намали качеството на турнира. Словенецът същевременно добави, че е чудесно да се виждат по-малки страни да се състезават на шампионата.

Повечето от националните отбори, цитирани в съвместното изявление, са от Африка, включително Демократична република Конго, Алжир и Тунис.

"Всеки отбор е заслужил мястото си. Всеки фен има право да мечтае. Всеки мач има значение за милиони хора по света", продължава изявлението, подписано и от представители на футболните федерации на Хаити, Мароко, Египет, Гана, Сенегал, Кот д'Ивоар и Южна Африка.

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