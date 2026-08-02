Синът на голяма музикална звезда прави шеметна кариера във футбола

Синът на музикалната легенда Фил Колинс - Матю, направи важна крачка във футболната си кариера и официално подписа договор с германския Мюнхен 1860. След успешен пробен период 21-годишният полузащитник получи контракт до лятото на 2027 г. Младият футболист ще се опита да помогне на славния баварски клуб да се изправи след принудителното изпадане в Регионална лига Бавария.

В момента Мюнхен 1860 се състезава в четвъртото ниво на германския футбол, след като не получи лиценз за Трета лига заради финансови проблеми. Клубът се раздели и с дългогодишния си инвеститор Хасан Исмаик, а голяма част от досегашните играчи напуснаха отбора. Въпреки тежкия период 15 от общо 19 треньори в дивизията определят „лъвовете“ като основен фаворит за титлата.

Управителят на клуба Томас Пробст заяви, че „Матю остави много добро впечатление у нас“. По думите му халфът се е вписал за кратко време и е ценно попълнение както на терена, така и извън него. Самият Колинс призна, че още при началото на подготовката е бил впечатлен от привържениците, след като на контролите са присъствали до 3000 души.

Матю Колинс притежава швейцарско и британско гражданство. В юношеските си години той преминава през школите на германските Астория Валдорф и Хановер 96, а през 2023 г. продължава развитието си в австрийския ВСГ Тирол.

Преди трансфера си в Мюнхен полузащитникът носи екипа на Аустрия Залцбург. През миналия сезон той записва четири участия във втора австрийска дивизия, но прекарва на терена общо само 33 минути, като играе и веднъж в турнира за Купата на Австрия.

Новото попълнение е полубрат на актрисата Лили Колинс, известна от сериала „Емили в Париж“. В състава на Мюнхен 1860 има и друг наследник на световноизвестна фамилия - Ноа Клозе, син на германския голмайстор Мирослав Клозе.

Матю пристига в клуб с огромна история. Мюнхен 1860 е шампион на Германия от 1966 г. и двукратен носител на националната купа, но сега започва болезнена битка за завръщане сред професионалистите.