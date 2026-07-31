Зидан: Пет години чаках този ден!

Новият селекционер на Франция Зинедин Зидан призна, че да води "петлите" е била негова отдавнашна цел.

Днес Зизу беше официално обявен за треньор на националния отбор и така се завръща към професията след 5-годишна пауза.

През тези години той е отказвал всякакви оферти в очакване да дойде моментът да поеме Франция.

"За мен това е сбъдната мечта. Получих оферти да поема клубове през последните четири или пет години, но ги отхвърлил в името на френския национален отбор. Това беше единственото нещо, което исках. Израснах с този отбор. Започнах в юношеските отбори и минах през всички нива, за да стигна до първия отбор".

"Ще дам всичко от себе си, за да може този отбор да продължи да побеждава. Това ме мотивира. Нямам търпение да започна. Случващото се е огромна радост е за мен. Гледам да не изразявам емоциите си, защото вътрешно чувствам толкова много. Готов съм за предизвикателството", увери Зидан.

"Искам да поздравя Дидие Дешан за работата му. Това е начало на нещо ново, но целта остава същата: да побеждаваме. Не мога да обясня с няколко думи как ще печелим. Имам на разположение изключителен отбор. Трябва да се настаня, да се срещна с играчите и да им обясня моята визия", допълни наставникът.

Не го виждате, но емоциите преливат в мен

"Скоро ще видите стила на игра. Аз бях №10 и това, което ме води, е вкарването на голове. Живях в Испания 25 години, знаете какво предполага това. На терена бях лидер. Сега се превръщам в лидер чрез опита ми. Спечелването на световната титла през 1998 г. беше най-прекрасното нещо, което ми се е случвало. Прекарах четири или пет години в чакане на този ден. Емоционален съм. Не може да го видите, но съм изключително развълнуван", подчерта още Зидан.

"Все още не съм говорил с Килиан Мбапе. Най-важното в момента за него е да си почине. Ще имаме възможност да дискутираме всичко с него и другите играчи през септември. Тогава имаме четири мача. Ще имам три седмици с футболистите, което е страхотно, за да подготвим нещо. Тази работа е различна от това да ръководиш клуб. Но не ме плаши. Това исках. Ще намеря баланс между личния ми живот и френския национален отбор".

Легендарният бивш плеймейкър сподели също, че в годините без работа е изгледал дори повече мачове, отколкото докато е бил треньор на Реал Мадрид.

"Гледах внимателно френския национален отбор и видях много", заяви Зизу.

Договор за четири години

"Това е изключителен момент. Такъв е заради човека, който седеше до мен. Зинедин е една от легендите на френския футбол и в продължение на много години казваше, че една от мечтите му е да поеме ръководството на националния отбор", заяви Филип Диало, президент на френската футболна централа.

54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година.

"Бих искал да благодаря на Дидие Дешан и неговия екип за работата им. В продължение на 14 години той водеше френския отбор до върха", каза още Диало.

Дешан спечели Световното първенство през 2018 година и се оттегли след Мондиал 2026, където Франция загуби срещу Испания на полуфиналите.