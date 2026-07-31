Изненада от Роналдо - става филмов продуцент

Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо ще продуцира и ще участва в нова телевизионна драма, озаглавена "Ден 1" заедно с режисьора Матю Вон.

Сериалът е базиран на историята на футболния агент Дарън Дейн, която ще бъде разказана чрез измислен британски футболен агент на име Стенли Далтън, изигран от Деймиън Луис.

Роналдо ще бъде изпълнителен продуцент и ще се появи в сериала заедно с бившия френски нападател Тиери Анри и музиканта Дейв. Сюжетът ще разказва подобни тема на бразилския сериал "Плейофите", който също открехва завесата около света на футболните агенти.

Проектът ще е първият в UR•Marv Studios, съвместно студио между Роналдо и режисьора и продуцент Матю Вон, който продуцира и филма "Две димящи дула". Снимките вече са в ход в Лондон.

41-годишният Роналдо изглежда влиза в следващото си предизвикателство и не е изключено да преследва подобна кариера след края на футболния си път. Той не веднъж е отбелязвал, че не се вижда в треньорството.