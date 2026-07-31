Звезда на Левски отива в английската Висша лига?

Вратарят на Левски Светослав Вуцов е бил наблюдаван от скаути на английски и френски клубове в мачовете от квалификациите на Шампионската лига срещу Университатя Крайова, твърди БТА.

Както е известно, "сините" елиминираха румънския първенец след успех с 1:0 в София в първия мач и равенство 2:2 в реванша.

Вуцов се представи солидно и в двата двубоя, като нямаше вина за попаденията в мрежата на софиянци в Крайова.

24-годишният страж преди три седмици продължи договора си в Левски. Специализираният портал transfermarkt оценява вратаря на 3 милиона евро.

Вуцов премина на "Герена" от Славия преди 18 месеца, като вече записа 59 мача с екипа на "сините", в 26 от които не допусна гол. Той беше със сериозна заслуга за спечелената от Левски през май шампионска титла след 17-годишно прекъсване.

Вратарят, който има десет мача за националния отбор на България, е следен по-внимателно от няколко западноевропейски клуба още от миналия сезон.

Тази седмица стана още по-специална за Светослав Вуцов, който по-малко от 24 часа, след като помогна на Левски да елиминира Университатя, стана баща за първи път. Той и съпругата му Дарина станаха родители на момиченце.