Стоичков изригна след победата на ЦСКА: Не бях изпитвал такова чувство!

Христо Стоичков е преживял велики голове, световни финали и най-шумните вечери на „Камп Ноу“, но драмата на ЦСКА срещу Карабах успя отново да разтърси легендата. След успеха с 5:4 при дузпите Камата призна, че подобно чувство не го е връхлитало от финала на Мондиал 2026. „Червените“ продължиха напред след 120 минути без гол, но изпълнени с нерви, битка и характер.

„Не бях изпитвал такова чувство“

„Не бях изпитвал такова чувство от финала на Световното първенство“, заяви Стоичков след края на незабравимата европейска вечер.

ЦСКА и Карабах не успяха да си отбележат гол в редовното време и продълженията, а сблъсъкът от втория квалификационен кръг на Лига Европа трябваше да бъде решен от бялата точка. Българският тим показа по-здрави нерви и спечели с 5:4. Двубоят беше част от реваншите на 30 юли във втория квалификационен кръг на турнира.

За Стоичков напрежението напомни друга тежка европейска битка на ЦСКА. „Имаме един мач в Керкраде срещу Рома с дузпи. Труден мач. Напрежението е голямо. Отборът от първата минута искаше тази победа“, каза легендарният №8.

Той не скри, че в играта е имало нерви и неточности, но подчерта най-важното - ЦСКА е отказал да се предаде. „Това е турнирна битка. Трябва да играеш до последния сигнал. Дузпите са част от играта, двата отбора имаха положения“, допълни Стоичков.

„Отборът ще расте“

Камата не остана заслепен само от драмата на победата. Зад емоцията той видя основа, върху която ЦСКА може да изгради нещо голямо. „Отборът ще расте. Когато имаш комбинация от млади, но и футболисти от големи първенства, това ти дава спокойствие“, заяви Стоичков.

Според него „червените“ разполагат с потенциал, който трябва да бъде развиван с търпение, постоянство и правилно отношение към всеки двубой. „Когато излезеш за победа, трябва да я търсиш. Има потенциал, който трябва да се развие. Няма лесни противници. Видя се и на Световното първенство. Малките държави излизат да дадат това, което могат“, посочи носителят на „Златната топка“ за 1994 г.

Стоичков отказа да прави гръмки сравнения и да обявява ЦСКА за готов отбор. Вместо това той настоя играчите да гледат собственото си представяне и да не губят концентрация след голямата европейска емоция. „Няма нужда да сравняваме отборите. Хубаво е да гледаш твоята продукция“, каза той.

След Европа идва задължителна победа

За Камата радостта трябва да остане в съблекалнята още на следващата сутрин. ЦСКА няма право да превърне успеха срещу Карабах в оправдание за отпускане в първенството. „В неделя задължително трябва да се победи Дунав Русе, който се завръща в елита. Трябва да се готвиш и да гледаш мач за мач“, подчерта Стоичков.

Той разкри, че е поздравил футболистите и им е пожелал успех. Присъствието му около отбора обаче ще зависи от ангажиментите му към ФИФА. „Моето задължение към ФИФА е извън България. В повечето време съм на други места. Трябва да обиколя 35 държави в следващите два месеца и половина. Когато имам възможност, ще бъда тук“, заяви легендата.

Стоичков коментира и претоварения календар в световния футбол. По думите му не само ФИФА, но и УЕФА носи отговорност за увеличаващия се брой двубои. „Всички се оплакват, че ФИФА има много мачове, но и при УЕФА е така. Европейските федерации пак ще играят. Тези, които много викат, първи ще дойдат, когато трябва да им се дават милиони“, заяви той в характерния си директен стил.

„Публиката винаги е моят 12-и играч“

Най-емоционалните думи Стоичков запази за хората по трибуните. За него европейските победи не принадлежат само на играчите, треньорите и ръководството. Те принадлежат и на онези, които пеят до последния съдийски сигнал. „Това са времената, които няма да се забравят. Публиката винаги е моят 12-и играч - в България, в ЦСКА и в Барселона“, заяви Камата.

Той призова феновете да продължат да подкрепят отбора с цялата си страст, но без прояви, които могат да донесат наказания и глоби. „Искам феновете да подкрепят отбора, да скандират и да няма глоби“, завърши Стоичков.

Вечерта срещу Карабах няма да бъде запомнена с красив футбол или с порой от голове. Тя ще остане с треперенето преди всяка дузпа, с избухването след последния удар и с признанието на най-големия български футболист, че ЦСКА отново го е накарал да почувства нещо огромно.

А когато Христо Стоичков сравни една клубна нощ с емоцията от финал на световно първенство, това вече не е просто победа. Това е знак, че на „Армията“ отново се ражда надежда.