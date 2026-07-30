Легендарен рапър готви тежък капан за Левски

Левски може да се озове пред неочаквано предизвикателство преди реванша срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Казахстанският шампион е поискал от УЕФА разрешение двубоят да не се играе в Алмати, а в Туркестан.

Според информация на Eurasia Football причината е планираният концерт на световноизвестния рапър Йе (Кание Уест), който трябва да се състои на 14 август на Централния стадион в Алмати. Макар срещата с Левски да е насрочена за 11 август, подготовката за музикалното шоу може да направи невъзможно използването на съоръжението.

От Кайрат вече са изпратили официално искане до УЕФА за промяна на домакинството. Ако европейската централа даде зелена светлина, "сините" ще трябва да пътуват до Туркестан – град, който се намира на около 830 километра от Алмати. Разстоянието от София до новата потенциална дестинация е близо 4800 километра.

Проблемите около стадиона започнаха още след обявяването на концерта. Първоначално продажбата на билети за музикалното събитие беше отложена заради възраженията на Кайрат, но организаторите потвърдиха, че нито датата, нито мястото на концерта ще бъдат променяни.

От клуба се опасяват, че изграждането и демонтажът на сцената могат сериозно да увредят тревното покритие. Освен реванша с Левски, казахстанският шампион има насрочени и домакински мачове от местното първенство на 8 и 15 август, което допълнително усложнява ситуацията.

Първата среща между Левски и Кайрат ще се играе в София, а окончателното решение дали реваншът ще остане в Алмати или ще бъде преместен в Туркестан предстои да бъде взето от УЕФА.