Легендарен рапър готви тежък капан за Левски
Ще летят ли сините на разстояние от близо 5000 км
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Ще летят ли сините на разстояние от близо 5000 км
Нилай от "Шербет от боровинки" е сред тях
Няма подробности за смъртта му
Легендата става почетен треньор на САЩ за Зимните игри 2026
Предполага се, че ще участва цялото му семейство
Какво казват адвокатите на известния рапър
Спаси десетки при атентатите срещу кулите близнаци в САЩ
Концертът ще се казва „Старият Криско и приятели"
Всички се чудят къде ще пее Кание Уест
Рапърът Немо спечели 68-ото издание на песенния конкурс
Устата се заигра на тема родолюбие
В края на миналата година Устата снима голяма част от от последния си клип - "Свободата на словото" - в Москва
Какво става
Някои подозират, че след скандалният епизод с Тити Папазов вече никой не иска да рекламира при рапъра
Какви ги наговори Устата
Какво оповести рапърът
В разгара на силите си е
Прави опити да имитира Еминем
Какво ще бъде то
Искат му биткойни, той се прави на луд