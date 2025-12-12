Рапърът Снуп Дог влиза в олимпийската история

Американският рапър Снуп Дог ще бъде почетен треньор на отбора на САЩ на Зимните олимпийски игри през 2026 година в Италия, съобщиха от Олимпийския комитет на страната. На 54 години хип-хоп легендата получава една от най-нетрадиционните роли в олимпийската история – да подкрепя, мотивира и вдъхновява спортистите извън състезанията.

В изявление на USOPC се подчертава, че Снуп е известен със своята обществена дейност, менторство и работа с млади хора, а „ще внесе характерния си хумор и топлина, за да мотивира американските олимпийци“. Самият рапър коментира, че „спортистите са истинските звезди“, а той идва, за да ги окуражи и да сподели своя опит.

Снуп Дог вече има своя малък олимпийски „опит“ – беше едно от лицата на Летните игри в Париж 2024, носи олимпийския огън преди откриването и пя на церемонията по закриването. За работата си на игрите в Париж той дори спечели две награди „Еми“.

Олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо ще се проведе между 6 и 22 февруари 2026 година, а присъствието на Снуп Дог вече е сред най-обсъжданите акценти преди старта на игрите.

