Шок в тениса! 20 години наказание за французин

Французинът Куентин Фолио се оказа в центъра на един от най-мащабните корупционни скандали в тениса през последните години. Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) обяви, че играчът е наказан с рекордни 20 години след като разследване го посочи като ключова фигура в мрежа за уреждане на мачове, действаща от името на престъпен синдикат.

Според ITIA Фолио не просто е участвал в манипулирани срещи, а е бил активен посредник, който е вербувал други играчи и е подпомагал разпространяването на корупционни практики в професионалния спорт. Доказани са 27 нарушения на антикорупционната програма, въпреки че французинът отрече 30 обвинения, обхващащи 11 мача между 2022 и 2024 година, осем от които лично е изиграл.

Независимият служител по изслушванията Амани Халифа постанови през октомври, че 26-годишният Фолио е „вектор за по-широк престъпен синдикат, активно вербуващ други играчи и опитващ се да вгради корупцията по-дълбоко в професионалния тенис“. Тези думи, цитирани от Ройтерс, описват мащаб, който рядко се разкрива толкова открито в световния тенис.

Кариерата на Фолио е далеч от върховете на ATP, като най-доброто му класиране е 488-о място. Въпреки това влиянието му в мрежата изглежда е далеч по-голямо от спортните му успехи. Той е спечелил общо 60 047 долара от наградни фондове на сингъл и двойки, сума, която контрастира рязко с щетите, които е нанесъл на спорта.

Наказанието му включва 70 000 долара глоба, както и задължение да върне над 44 000 долара получени плащания. Фолио бе временно отстранен през май 2024 година, а това време се зачита към общото му наказание. Ако изплати всички задължения, санкцията изтича на 16 май 2044 година.

Тенисът рядко вижда толкова тежка присъда, а случаят с Фолио вече се определя като предупреждение към всички, които се изкушават от корупционни практики. Скандалът може да се окаже само върхът на айсберга, тъй като той е шестият санкциониран играч в рамките на същата разследвана мрежа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com