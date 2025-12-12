Димитър Митов герой на вратата, въпреки загубата на Абърдийн

Българският национал Димитър Митов изигра изключителен мач и се превърна във фигурaта, която задържа Абърдийн в битката до последния минутa, след като спаси дузпа и отрази няколко стопроцентови положения на Страсбург. Въпреки блестящата игра на българския страж шотландският тим загуби с 0:1 в двубоя от петия кръг на Лигата на конференциите и остана на дъното на класирането с едва две точки.

Митов държи Абърдийн в мача, но ранният гол решава всичко

Срещата започна с надежди за домакините, след като в 14-ата минута Маткс Ностър прати топката във вратата на французите, но попадението бе отменено заради фаул в атака. Страсбург отговори бързо с натиск, а Митов се прояви още в 21-ата минута, когато спаси мощен удар на Бен Чилуел. В 35-ата минута Марсиал Годо успя да преодолее българина с точен изстрел от наказателното поле и даде преднина на френския отбор.

Спасявания, дузпа и геройство, което не стигна

След почивката Митов продължи да се превръща в преграда пред нападателите на гостите. В 53-та минута той спаси удар с глава на Годо, а в 72-та Страсбург получи дузпа заради нарушение на Ники Девлин. Българският страж обаче отново блесна, хвърляйки се в левия си ъгъл и отразявайки удара на Исмаел Дукуре, с което остави надеждите на Абърдийн живи. Въпреки усилията тимът не успя да стигне до изравняване и така остана на последното място в подреждането на Лигата на конференциите.

Страсбург води в класирането, Шахтьор и Ракув преследват

Френският отбор продължава да е лидер в третия по сила турнир с 13 точки, една повече от Шахтьор Донецк. Украинците победиха с 2:0 Хамрун Спартанс в Малта благодарение на попаденията на Лука Мейрелеш и Исак Силва. Ракув също остава в битката, след като спечели с 1:0 срещу Зрински Мостар с гол на Йонатан Брунес от дузпа в добавеното време на първата част.

АЕК Атина и битката за средата на подреждането

АЕК Атина заема четвърто място с десет точки, след като направи пълен обрат и победи с 2:1 Самсунспор като гост. Ръзван Марин и Абубакари Койта донесоха успеха за гърците, които вече са в серия от четири мача без загуба и делят равни точки със Самсунспор, Спарта Прага, Райо Валекано и Майнц.

Рапид остава единственият тим без точки

На последно място в подреждането е Рапид Виена, който все още няма нито една спечелена точка след поражението с 0:1 от Омония.

